Refuzohet paraburgimi për pesë të arrestuar në rastin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës
Gjykata Themelore në Prizren ka hedhur poshtë kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj pesë personave të ndaluar në aksionin e realizuar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës dhe në disa lokacione të tjera.
Lajmin për RTK e kanë konfirmuar nga Gjykata Themelore në Prizren ku dhe është mbajtur seanca dhe mes tjerash kanë bërë të ditur se ndaj 5 të pandehurve është caktuar masa e paraqitjes në stacion policor.
Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prishtinë, përmes Departamentit për Krime të Rënda – Njësiti për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka zhvilluar sot një aksion në Agjencinë Kadastrale të Kosovës dhe në disa lokacione të tjera.
Aksioni është realizuar në bazë të urdhëresës së Gjykatës Themelore në Prishtinë, në kuadër të hetimeve për veprat penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar” dhe “Falsifikimi i dokumenteve”.
Sipas Prokurorisë, të dyshuarit A.Q. dhe N.K., në bashkëpunim dhe pas marrëveshjeje paraprake, dyshohet se kanë përdorur një dokument të falsifikuar të titulluar “Kontratë për këmbim e paluajtshmërive” të vitit 1966, duke paraqitur rrejshëm një këmbim pronash me qëllim përfitimi të kundërligjshëm.
Gjatë hetimeve dyshohet se ata, me ndihmën e zyrtarit A.B. në Gjykatën Themelore në Prishtinë, e kanë paraqitur dokumentin si autentik dhe e kanë futur në arkiva zyrtare, ndonëse nuk ekzistonte në evidencat zyrtare. Po ashtu, A.B. dyshohet se ka krijuar dosje fiktive dhe ka mundësuar legalizimin e dokumentit të falsifikuar.
Ndërkohë, edhe zyrtarët B.Sh. dhe M.B. në Agjencinë Kadastrale të Kosovës dyshohen se kanë tejkaluar kompetencat dhe kanë aprovuar ankesën e palës N.K., duke obliguar Komunën e Prishtinës që të regjistrojë pronën në emër të tij.