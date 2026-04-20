Refuzimi i ofertës së Kurtit, Abazi: Abdixhiku ka treguar mençuri

20/04/2026 19:35

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku, e ka refuzuar ofertën e kryetarit të LVV-së njëherësh kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit.

Kështu mes tyre nuk u arrit një marrëveshjes rreth çështjes së zgjedhjes së presidentit.

Këtë refuzim të kreut të LDK-së, po e sheh si mençuri anëtari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Abazi.

“Normalisht pas nja 3 a 4 goditjeve që i kanë marrë njerëzit duke i besuar Kurtit. Do të thotë, ka një avantazh Abdixhiku sot i ka shembujt e një besimi ndaj Kurtit, të cilin besim ai e ka shpërblyer me thikë pas shpine”, deklaroi Abazi.

“Do të ishte naivitet politik i Abdixhikut, sikur të pranonte një skenar që Kurti e çuan “Ta nisim një kapitull të ri””, theksoi ai në KlanKosova.

Oferta e Albin Kurtit drejt Abdixhikut, ishte që LDK-ja ta kishte postin e zëvendëskryeministrit dhe katër ministri të tjera, ose edhe marrja e postit të kryeparlamentarit, por që dakordancë nuk pati.

Afati i fundit kushtetues për zgjedhjen e Presidentit është 28 prilli.

Në rast të moszgjedhjes së Presidentit të ri, Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

