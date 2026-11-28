Reali turpërohet në shtëpi, Alaves feston në “Bernabeu”
Deportivo Alaves ka shkaktuar një nga befasitë e javës së 14-të në La Liga, duke e mposhtur Real Madridin me rezultat 2-1 në stadiumin “Santiago Bernabeu”. Madrilenët kanë pësuar një humbje të papritur para tifozëve të tyre, duke lëshuar pikë të rëndësishme në garën për titullin kampion, transmeton lajmi.net. Mysafirët kaluan në epërsi në minutën…
Sport
Deportivo Alaves ka shkaktuar një nga befasitë e javës së 14-të në La Liga, duke e mposhtur Real Madridin me rezultat 2-1 në stadiumin “Santiago Bernabeu”.
Madrilenët kanë pësuar një humbje të papritur para tifozëve të tyre, duke lëshuar pikë të rëndësishme në garën për titullin kampion, transmeton lajmi.net.
Mysafirët kaluan në epërsi në minutën e 21-të, kur Toni Martinez përfitoi nga një gabim në mbrojtjen e Realit. Ndonëse Mariano Diaz e dërgoi topin në rrjetë pas tentimit të tij, La Liga ia regjistroi golin sulmuesit të Alavesit.
Real Madridi tentoi të rikthehej në lojë, por nuk arriti të gjente golin e barazimit deri në përfundim të pjesës së parë.
Në minutën e 61-të, Alaves goditi sërish. Mariano Diaz asistoi për Angel Perezin, i cili doli i vetëm përballë Thibaut Courtois dhe realizoi për 0-2.
Reagimi i vendasve erdhi tetë minuta më vonë. Kylian Mbappe shënoi për 1-2, pas një aksioni të bukur të ndërtuar së bashku me Yan Diomanden dhe Jude Bellinghamin.
Megjithatë, përpjekjet e madrilenëve për të shpëtuar diçka nga kjo ndeshje u vështirësuan edhe më shumë në minutën e 88-të, kur Bellingham u ndëshkua me karton të kuq pas dy kartonëve të verdhë.
Fillimisht, arbitri kishte akorduar penallti për Real Madridin, por pas rishikimit të pamjeve në VAR e anuloi vendimin, duke vlerësuar se mesfushori anglez kishte simuluar.
Kjo humbje e lë Real Madridin në pozitë të vështirë në renditjen tabelare. Skuadra madrilene mbetet në vendin e tretë me 33 pikë pas 14 ndeshjeve.
Atletico Madridi renditet i dyti me 34 pikë, ndërsa Barcelona kryeson me 36 pikë dhe një ndeshje më pak të zhvilluar.
Në anën tjetër, Alaves ngjitet në vendin e tetë, pas fitores së madhe në kryeqytetin spanjoll./lajmi.net/