Real Madridi ruan lojtarët për Champions, pëson nga Villarreal dhe dorëzohet në La Liga Skuadra e Real Madridit ka pësuar humbjen e radhës në La Liga, kësaj radhe nga Villarreal në ndeshjen e zhvilluar në “Santiago Bernabeu” e vlefshme për raundin e 28-të në La Liga. Villarreali e mposhti me rezultatin 3 me 2, në një ndeshje tejet interesante dhe me shumë gola të shënuara, shkruan Lajmi.net Pjesën e…