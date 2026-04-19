AKR me strukturë të re drejtuese: Emir Abrashi merr drejtimin e partisë
Aleanca Kosova e Re (AKR) ka zgjedhur strukturat e reja drejtuese në Kuvendin e VI Zgjedhor të Jashtëzakonshëm, i mbajtur më 18 prill 2026, ku është vendosur edhe lidershipi i ri i partisë. Sipas komunikatës zyrtare, në krye të AKR-së është zgjedhur Emir Abrashi, i cili ka marrë mbështetjen e shumicës së delegatëve për një…
Aleanca Kosova e Re (AKR) ka zgjedhur strukturat e reja drejtuese në Kuvendin e VI Zgjedhor të Jashtëzakonshëm, i mbajtur më 18 prill 2026, ku është vendosur edhe lidershipi i ri i partisë.
Sipas komunikatës zyrtare, në krye të AKR-së është zgjedhur Emir Abrashi, i cili ka marrë mbështetjen e shumicës së delegatëve për një mandat katërvjeçar.
Në pozita të tjera drejtuese janë zgjedhur Liridon Llapashtica si Sekretar i Përgjithshëm, Gjergj Beka, Festina Kurteshi dhe Bejtush Gashi si nënkryetarë, ndërsa Petrit Makolli është emëruar Sekretar Organizativ dhe Gëzim Rafuna Sekretar për Marrëdhënie me Jashtë.
Në shenjë vlerësimi për kontributin e tij në parti, Behgjet Pacolli është nderuar me titullin President Emeritus i AKR-së.
Në kuadër të Kuvendit janë zgjedhur edhe Këshilli i Përgjithshëm dhe është miratuar statuti i ri i partisë, ndërsa më pas është votuar edhe Kryesia e re.
Në një deklarim publik, Abrashi ka theksuar se AKR do të hyjë në një fazë reformimi dhe ristrukturimi, me synim, siç tha ai, ofrimin e një alternative moderne dhe të besueshme politike në vend.
“AKR do të hyjë në një fazë të thellë reformimi dhe ristrukturimi, me synimin për të ofruar një alternativë të besueshme dhe moderne politike,” ka deklaruar Abrashi.
Ai ka falënderuar gjithashtu Pacollin për mbështetjen e tij dhe ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në të ardhmen për forcimin e partisë dhe rikthimin e saj në institucione.