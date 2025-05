Real Madridi planifikon të bëjë një transferim prej 100 milionë eurosh Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, po planifikon të bëjë një transferim me vlerë 100 milionë euro këtë verë, raporton AS. Mbretërit dëshirojnë të sjellin një lojtar që do ta përmirësojë menjëherë skuadrën e tyre dhe do t’u japë atyre një shtysë shtesë. Identiteti i lojtarit që Real Madridi po planifikon ta sjellë mbetet i…