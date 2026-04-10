Real Madridi me sy nga titulli, përballet me Gironën në shtëpi
Real Madrid pret Gironën në “Santiago Bernabeu” sot më 10 prill, në kuadër të La Ligës, në një ndeshje shumë të rëndësishme për garën për titull. Skuadra madrilene hyn në këtë përballje si favorite, por vjen pas një periudhe të vështirë, përfshirë humbjen ndaj Bayern Munich në Ligën e Kampionëve dhe një tjetër disfatë në…
Real Madrid pret Gironën në “Santiago Bernabeu” sot më 10 prill, në kuadër të La Ligës, në një ndeshje shumë të rëndësishme për garën për titull.
Skuadra madrilene hyn në këtë përballje si favorite, por vjen pas një periudhe të vështirë, përfshirë humbjen ndaj Bayern Munich në Ligën e Kampionëve dhe një tjetër disfatë në kampionat. Real Madrid aktualisht ndodhet në vendin e dytë, disa pikë pas kryesuesve, duke e bërë këtë ndeshje jetike për të mbajtur gjallë shpresat për titull.
Nga ana tjetër, Girona vjen me moral më të lartë pas fitores 1-0 ndaj Villarreal, por forma e tyre jashtë fushe mbetet problematike.
Ndërkohë Real Madrid ka një rekord shumë të mirë në shtëpi dhe ka fituar shumicën e përballjeve të fundit ndaj Gironës. Megjithatë, lodhja dhe fokusimi në Ligën e Kampionëve mund të ndikojnë në performancë, duke hapur mundësi për surprizë nga mysafirët.
Girona pritet të luajë më e kujdesshme, me fokus në mbrojtje dhe kundërsulme, ndërsa madrilenët do të dominojnë posedimin dhe do të kërkojnë golat që në fillim.
Formacionet e mundshme:
Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr.
Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Witsel; Tsygankov, Martin, Ounahi; Ruiz.
Ndeshja Real Madrid kundër Gironës zhvillohet sot më 10 prill, në stadiumin “Santiago Bernabeu”, nga ora 21:00.