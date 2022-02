Real Madrid publikon listën ndaj PSG-së, rikthehen Benzema dhe Mendy

“Los Blancos” janë mysafir i “Parisienëve” në martën e ardhshme, derisa në listën e klubit spanjoll vërehet edhe emri i sulmuesit Karim Benzema, shkruan lajmi.net.

Francezi ka munguar në ndeshjet e fundit, derisa mbetet të shihet nëse do jetë gati që të jetë titullar ndaj klubit të madh francez.

Lista e plotë e të ftuarve:

Portierë: Courtois, Lunin, Duidias

Mbrojtës: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy

Mesfushorë: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga

Sulmues: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vinicius, Rodrygo, Mariano

📋✅ Our squad for the match 🆚 @PSG_English!#UCL pic.twitter.com/GwtNUOZxec

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 13, 2022