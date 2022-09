Real Madrid nuk do të kthehet në garë për Kylian Mbappe Kylian Mbappe duket se ka humbur pëlqimin e Real Madridit. Ylli francez, Mbappe lidhej me një kalim të mundshëm te skuadra e Real Madrid gjatë verës së kaluar. Lojtari thuhej të kishte arritur marrëveshje me Realin, megjithatë në fund vendosi të qëndronte te PSG. Kjo u konsiderua si tradhti ndaj Florentino Perez. Sipas ‘El Debate’,…