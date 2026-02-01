Reagon gazetari Martens, pasi iu kërkua FAZ’it që të distancohet nga gjuha ndaj Osmanit: Përpjekjet për të më hequr nga puna do të dështojnë
Michael Martens, gazetari i Frankfurter Allgemeine Zeitung, gazetës së njohur gjermane, u është përgjigjur kritikuesve pasi në një postim më herët tha se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po bënte prostitucion intelektual vetë poshtërues duke promovuar në ven një dokumentar për Melania Trump, bashkëshorten e presidentit amerikan, Donald Trump.
Martens i është përgjigjur Jasmin Mujanovicit, i cili kërkoi që FAZ të distancohet nga komentet e gazetarit.
“Disa “fluska bore” ende nuk e kanë kuptuar se vitet 2010 kanë marrë fund. Përpjekjet për t’i censuruar ose larguar nga puna njerëzit për mendime legjitime do të dështojnë”, shkroi ai.
Gazetari gjerman përsëriti komentin e tij.
“Prandaj, le ta përsërisim: afrimi me banditët e Trumpit, kur është i shmangshëm (dhe në këtë rast ishte i shmangshëm), është vërtet prostitucion intelektual”.
Some snowflakes have still not understood that the 2010s are over. Attempts to get people censored or fired for legitimate opinions will fail. So let us repeat: Cosying up to Trumps thugs, when avoidable (and in this case it was avoidable) is indeed intellectual prostitution. https://t.co/wshNmAl5VN
— Michael Martens (@Andric1961) February 1, 2026