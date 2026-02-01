Reagon gazetari Martens, pasi iu kërkua FAZ’it që të distancohet nga gjuha ndaj Osmanit: Përpjekjet për të më hequr nga puna do të dështojnë

Michael Martens, gazetari i Frankfurter Allgemeine Zeitung, gazetës së njohur gjermane, u është përgjigjur kritikuesve pasi në një postim më herët tha se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po bënte prostitucion intelektual vetë poshtërues duke promovuar në ven një dokumentar për Melania Trump, bashkëshorten e presidentit amerikan, Donald Trump. Martens i është përgjigjur Jasmin Mujanovicit,…

Lajme

01/02/2026 18:12

Michael Martens, gazetari i Frankfurter Allgemeine Zeitung, gazetës së njohur gjermane, u është përgjigjur kritikuesve pasi në një postim më herët tha se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po bënte prostitucion intelektual vetë poshtërues duke promovuar në ven një dokumentar për Melania Trump, bashkëshorten e presidentit amerikan, Donald Trump.

Martens i është përgjigjur Jasmin Mujanovicit, i cili kërkoi që FAZ të distancohet nga komentet e gazetarit.

“Disa “fluska bore” ende nuk e kanë kuptuar se vitet 2010 kanë marrë fund. Përpjekjet për t’i censuruar ose larguar nga puna njerëzit për mendime legjitime do të dështojnë”, shkroi ai.

Gazetari gjerman përsëriti komentin e tij.

“Prandaj, le ta përsërisim: afrimi me banditët e Trumpit, kur është i shmangshëm (dhe në këtë rast ishte i shmangshëm), është vërtet prostitucion intelektual”.

Artikuj të ngjashëm

February 1, 2026

A do ta votonte Ukë Rugova Osmanin për mandat të dytë,...

Lajme të fundit

A do ta votonte Ukë Rugova Osmanin për...

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Edi Rama në “Jerusalem Post”: Masakra e 7...

“E papritur”, Pula flet për manipulimet që ndodhën në zgjedhje