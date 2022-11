Reagon edhe Gjermania: Jemi në kontakt me shtetet e NATO-s Edhe Gjermania ka reaguar pas raportimeve se raketet ruse goditën një fshat në Poloni, afër kufirit me Ukrainën, duke lënë dy të vrarë. Ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock, me anë të një postimi në Twitter ka thënë se shteti i saj është duke monitoruar nga afër situatën, shkruan lajmi.net. Ajo ka thënë se janë…