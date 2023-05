Reagon Carlo Ancelotti: Për mua ishte jashtë, s’e kuptova pse nuk e shikuan VAR-in

Në momentin kur Manchester City barazoi rezultatin gjatë aksionit të gjatë pati një moment kur Bernando Silva mori topin në vijat e fushës, shkruan Lajmi.net

Sistemi i teknologjisë, VAR nuk reagoi fare në këtë moment, kurse beIN Sports ka publikuar pamjet e tyre dhe shihet se topi kishte kaluar vijën.

Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti ka reaguar pas ndeshjes duke ia lënë fajin gjyqtarit dhe sistemit të teknologjisë.

“Për mua topi shkoi jashtë, por jo sipas gjyqtarit. Nuk e kuptova pse nuk e shikuan VAR-in”, u shpreh Ancelotti pas ndeshjes

Ndeshja kthyese zhvillohet në “Etihad” javën e ardhshme, e mërkurë nga ora 21:00, ku edhe mësohet finalisti i Stambollit në UEFA Champions League./Lajmi.net/

🗣️ Carlo Ancelotti: “For me, the ball went out but according to the referee, it didn’t. I don't understand why they did not use VAR." pic.twitter.com/zoNcZgAQL8

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 9, 2023