Rasti i Maria Clara Urdangaray: Sot seanca e rigjykimit ndaj Endrit Nikës

Në orën 09:30, në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë, pritet të mbahet seanca e rigjykimit ndaj Endrit Nikës. Endrit Nika akuzohet për vrasjen e shtetases argjentinase, Maria Clara Urdangaray.Më 19 shkurt të këtij viti, Gjykata Themelore në Prishtinë kishte shpallur aktgjykimin ndaj Endrit Nikës, i cili është dënuar me 18 vjet burg për veprën penale…

Lajme

12/10/2026 09:37

Në orën 09:30, në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë, pritet të mbahet seanca e rigjykimit ndaj Endrit Nikës.

Endrit Nika akuzohet për vrasjen e shtetases argjentinase, Maria Clara Urdangaray.Më 19 shkurt të këtij viti, Gjykata Themelore në Prishtinë kishte shpallur aktgjykimin ndaj Endrit Nikës, i cili është dënuar me 18 vjet burg për veprën penale “vrasje e rëndë” ndaj partneres së tij, Maria Clara Urdangaray.

Në fund të gushti të vitit të kaluar, “MAT” në Klan Kosova kishte realizuar një emision hulumtues, ku ndër të tjera, për herë të parë u paraqitën për publikun pamjet e kamerave nga vendi i ngjarjes dhe shume detaje të tjera rreth rastit.

Maria Clara Urdangaray vdiq në ora 04:27 minuta të mëngjesit të 1 gushtit të vitit 2023, rreth tre orë pasi kishte rënë nga dritarja e katit të gjashtë në hotelin “Sonoma” në Fushë Kosovë, aty ku po qëndronte me të dashurin e saj, Endrit Nikën.Sipas akuzës, gjatë goditjeve dhe shtyrjeve, e dëmtuara u dërgua në qoshe të dhomës, nga ku më nuk kishte ku të largohej, derisa korniza e dritares u shkëput dhe ajo u hodh jashtë.Vetë Nika e kishte mohuar ta ketë prekur me dorë, duke ofruar një version tjetër për ngjarjen. Ekspertiza e kornizës së dritares u krye vetëm pas një viti e gjysmë, në një kohë kur pronari i hotelit kishte vendosur tashmë një kornizë të re me tre shtresa xhami, duke ndryshuar strukturën fillestare.

Artikuj të ngjashëm

October 12, 2026

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: Ndryshimet në Ligjin për...

October 12, 2026

Policia njofton se çfarë armë u sekuestruan mbrëmë nga vrasja e...

October 12, 2026

Tri raste të vjedhjeve të rënda brenda 24 orëve në Kosovë...

October 12, 2026

Kallas mirëpret armëpushimin energjetik mes Rusisë dhe Ukrainës, shprehet skeptike nëse...

October 11, 2026

Trump njofton për armëpushim energjetik mes Ukrainës dhe Rusisë

October 11, 2026

​Kryeministri britanik konfirmon përfshirjen ruse në Brexit

Lajme të fundit

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: Ndryshimet...

Policia njofton se çfarë armë u sekuestruan mbrëmë...

Tri raste të vjedhjeve të rënda brenda 24...

Justina Shiroka Pula ishte “kampione” për mospunë në...