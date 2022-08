Rasti i 11-vjeçares, sot protestohet në Prishtinë për kërkim të drejtësisë Sot duke nisur nga ora 12:00, në Prishtinë do të protestohet kundër përdhunimit të së miturës (11-vjeçare), rast për të cilin policia ka arrestuar pesë të dyshuar. Protesta do të mbahet me qëllim që të kërkohet drejtësi në mënyrë që dhunuesit ta marrin ndëshkimin e merituar. Protesta do të organizohet nga Kolektivi për Mendim dhe…