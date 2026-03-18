Rast i rëndë në Pejë: Bashkëshorti e raporton gruan e tij në Polici se po ushtron dhunë fizike ndaj fëmijës së tyre, posedon video-incizime

Një rast i dhunës në familje është raportuar më 17 mars rreth orës 10:00 në Pejë. Sipas raportimit, një ankues mashkull kosovar ka njoftuar policinë se bashkëshortja e tij dyshohet se prej një kohe të gjatë ka ushtruar dhunë fizike ndaj fëmijës së tyre, transmeton lajmi.net. Si dëshmi lidhur me rastin, ankuesi ka dorëzuar video-incizime…

18/03/2026 08:39

Një rast i dhunës në familje është raportuar më 17 mars rreth orës 10:00 në Pejë.

Sipas raportimit, një ankues mashkull kosovar ka njoftuar policinë se bashkëshortja e tij dyshohet se prej një kohe të gjatë ka ushtruar dhunë fizike ndaj fëmijës së tyre, transmeton lajmi.net.

Si dëshmi lidhur me rastin, ankuesi ka dorëzuar video-incizime dhe mesazhe.

E dyshuara është intervistuar nga policia, ndërsa me urdhër të prokurorit kompetent është liruar në procedurë të rregullt. Rasti është duke u hetuar nga autoritetet përkatëse.

Raporti i plotë: 

DHUNË NË FAMILJE

Pejë  17.03.2026 – 10:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se bashkëshortja e tij që një kohë të gjatë është duke ushtruar dhunë fizike ndaj fëmijës së tyre. Si dëshmi lidhur me rastin ankuesi ka proceduar video incizime dhe mesazhe. E dyshuara është intervistuar, pas intervistimit me urdhër të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 18, 2026

Shpërndarja e Kuvendit në “dorë” të Kushtetueses

March 18, 2026

Prizen: Një person kapet me narkotikë, dërgohet në mbajtje për 48 orë

March 18, 2026

Sherr për parking në Prizren përfundon me rrahje – viktima në...

March 18, 2026

Rrahje mes pesë personave në Ferizaj – policia sekuestron një pistoletë...

March 17, 2026

Irani konfirmon vdekjen e shefit të sigurisë Ali Larijani, thonë mediat...

March 17, 2026

Vjenë: Rrënohen skelet, dyshohet për katër punëtorë të vdekur e disa...

Shpërndarja e Kuvendit në “dorë” të Kushtetueses

Prizen: Një person kapet me narkotikë, dërgohet në mbajtje për 48 orë

Sherr për parking në Prizren përfundon me rrahje...

“Pse s’me pritshe bre bir” – Momenti kur...