Raportohet se Gjykata në Beograd ka lëshuar urdhërarrest për Milan Radoiçiqin
Gjykata e Lartë në Beograd ka caktuar masën e paraburgimit dhe ka lëshuar urdhërarrest për Milan Radoiçiqin, i dyshuar për organizimin e sulmit të armatosur në Banjskë në shtator të vitit 2023. Lajmi është bërë i ditur nga mediumi hulumtues serbBIRN, i cili raporton se vendimi i gjykatës erdhi pasi Radoiçiqi nuk iu përgjigj detyrimit…
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Gjykata e Lartë në Beograd ka caktuar masën e paraburgimit dhe ka lëshuar urdhërarrest për Milan Radoiçiqin, i dyshuar për organizimin e sulmit të armatosur në Banjskë në shtator të vitit 2023.
Lajmi është bërë i ditur nga mediumi hulumtues serbBIRN, i cili raporton se vendimi i gjykatës erdhi pasi Radoiçiqi nuk iu përgjigj detyrimit për t’u paraqitur në stacionin policor të Savski Venacit më 15 nëntor.
Radoiçiqi, ish-nënkryetar i Listës Serbe, ishte i obliguar të paraqitej në polici dy herë në muaj, më datat 1 dhe 15, në mënyrë që të dëshmonte se vazhdonte të qëndronte në vendbanimin e deklaruar.
Sipas BIRN-it, ai deri më tani e kishte respektuar këtë detyrim. Paraqitja e fundit e tij në polici ishte më 1 nëntor.
Gjykata e Lartë në Beograd kishte njoftuar më herët se, në kuadër të procedurës penale për sulmin në Banjskë, Radoiçiqit i ishte ndaluar largimi nga vendbanimi pa lejen e gjykatës, i ishte konfiskuar pasaporta dhe i ishte caktuar detyrimi për t’u paraqitur rregullisht në polici.
Pas mungesës së tij më 15 nëntor, policia ishte e obliguar ta njoftonte zyrtarisht gjykatën. Sipas BIRN-it, Gjykata e Lartë ka vendosur më pas caktimin e paraburgimit dhe lëshimin e urdhërarrestit.
Ndërkohë, ish-inspektori i pavarur i Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit (BIA), Milan Zvezdanoviq, kishte deklaruar më 13 nëntor në televizionin N1 se, sipas informacioneve jozyrtare që kishte nga BIA, Radoiçiqi ishte larguar nga Serbia një ditë më parë dhe kishte shkuar në Moskë.
Radoiçiqi është i dyshuar në Serbi për disa vepra penale që lidhen me sulmin e armatosur në Banjskë, ku më 24 shtator 2023 u vra polici i Kosovës, Afrim Bunjaku. Ai e kishte marrë përgjegjësinë për organizimin e grupit të armatosur disa ditë pas sulmit.
Pavarësisht se hetimet në Serbi kanë nisur që nga viti 2023, Prokuroria e Lartë në Beograd ende nuk ka ngritur aktakuzë ndaj tij.
Ndërkaq, në Kosovë, Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj 45 personave për sulmin në Banjskë, me Radoiçiqin në krye të listës së të akuzuarve.