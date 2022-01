Rangnick konfirmon ndryshimin e skemës së formacionit tek Man Utd – kjo mund të jetë përbërja e djajve sonte ndaj Brentford

“Djajtë e Kuq” kanë përdorur një formacion 4-2-2-2 për shumicën e sezonit, por gjermani konfirmoi ndryshimin në konferencën për shtyp të së martës.

“Tani kemi vendosur të luajmë 4-3-3, siç bëmë kundër Aston Villas, me një që mban gjashtë, dy tetë dhe tre lojtarë sulmues”, tha Rangnick.

Kundër lojtarëve të Steven Gerrard, Fred dhe Bruno Fernandes luajtën në të dyja anët e Nemanja Matic në treshen e mesfushës, me portugezin që shënoi golat e tij të parë në Premier League që nga fillimi i dhjetorit në barazimin 2-2.

Tekniku gjerman pritet të bëjë ndryshime në ekipin që nisi në Villa Park për përballjen me Brentford të mërkurën mbrëma.

Në krahun e majtë, Luke Shaw është rikthyer nga një pezullim me një ndeshje dhe duhet të kthehet në vend të Alex Telles, ndërsa në qendërmbrojtës kapiteni Harry Maguire mund të futet në vend të Victor Lindelof pasi ishte një zëvendësues i papërdorur në West Midlands pas lëndimit.

Mbrojtësi anglez pritet të jetë partner edhe një herë nga Raphael Varane, pavarësisht se francezi u kritikua për rolin e tij në barazimin e Philippe Coutinhos në fundjavë.

Në anën e djathtë të mbrojtjes, Rangnick konfirmoi se Aaron Wan-Bissaka do të humbasë udhëtimin për në Londër me të njëjtën sëmundje që e përjashtoi atë nga vizita në Villa, që do të thotë se Diogo Dalot ka të ngjarë të ketë një tjetër vrapim.

Në mesfushë, është e vështirë të shihet se si do të zhvendoset Fernandes duke pasur parasysh dopietën e tij kundër Villa, por kthimi i Scott McTominay nga një pezullim me një ndeshje mund ta bëjë atë të zëvendësojë Matic.

Përpara, “Djajtë e Kuq” do të duhet të vazhdojnë pa ndihmën e Cristiano Ronaldos, i cili edhe një herë nuk udhëtoi me skuadrën në Londër për ndeshjen në stadiumin Brentford Community.

Andaj, Anthony Elanga mund të vazhdojë në krahun e majtë të sulmit, veçanërisht pasi Rangnick tha se nënshkrimi veror prej 73 milionë funtesh, Jadon Sancho po lufton një betejë mendore për të përballuar zhurmën dhe çmimin në Old Trafford.

Ylli i Anglisë mund të zëvendësojë shokun e skuadrës ndërkombëtare Mason Greenwood – megjithëse nuk ka gjasa – ndërsa sulmuesi veteran Edinson Cavani është i vendosur të marrë rolin e titullarit në sulm edhe një herë. /Lajmi.net/