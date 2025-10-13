Ramiz Lladrovci nga stadiumi: Folni me gjuhën e kampionit shqiponja, duam fitore
Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, i cili mbrëmë doli fitues i zgjedhjeve duke siguruar edhe një mandat, ndodhet në stadium duke shikuar ndeshjen Suedi-Kosovë.
Teksa ka ndarë pamje nga atmosfera e ndeshjes, Lladrovci ka përdorë moton e fushatës zgjedhore të tij për t’i dhënë kurajo ekipit kosovar.
“Folni me gjuhën e kampionit shqiponja, duam fitore!”, ka shkruar Lladrovci, krahas pamjeve të publikuara.