Ramadani flet për kundërshtarin e Dritës, tregon mungesën e madhe ndaj Breidablikut Trajneri i Dritës, Zekirija Ramadani, sot (19 korrik) ka dhënë një deklaratë për kundërshtarin me të cilin Drita do të ballafaqohet në Ligën e Konferencës. ‘Intelektualët’ do ta kenë përballë Breidablikun e Islandës ku fillimisht përballja e parë do të luhet në Islandë më datë 25 korrik, ndërsa ajo e kthimit në ‘Fadil Vokrri’ më…