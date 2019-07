Rama reagon për Teatrin: Zoti ua shtoftë inatin, që të na shtojë takatin

Kundërshtimit për ndërtimit e teatrit të ri, të disa artistëve që gëzojnë mbështetjen e opozitës, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur me një video ilustruese.

Kreu qeverisë ka zgjedhur të tregojë në këtë video kontrastin se si ishin shumë objekte publike në Tiranë, e si janë transformuar tani.

Edi Rama në kulmin e debateve për teatrin ka zgjedhur ta komentojë videon, me një shprehje popullore. “Zoti u shtoftë inatin, që të na shtojnë takatin”.

Foto nga rezistenca kunder ndërtimit të parkut të lojrave çel kolazhin e kësaj video, transmeton “Tch”.

Po për cështjen e teatrit kryesminisri ka bërë edhe një tjetër postim duke përdorur një shprehje të shkrimitarit Brazilian Paulo Coelho.

“Disa persona jetojnë vazhdimisht në luftë me të tjerët, me vetveten, me jetën e tyre! Për këtë arsye shpikin vepra teatrale imagjinare, skenarin e të cilave e përshtasin me sikletet e tyre.

Gjithashtu kryeministri ka ripostuar një citim të aktores Rajmonda Bulku e cila është shprehur se:

“Minoranca e zhurmshme dhe e verbër teatralo – politike, nuk përfaqëson asfare opinionin e shumicës së komunitetit të artistëve të skenës, për projektin e Teatrit Kombëtar”.