Rama për Sveçlën që u shpall fajtor: Ministri që duhet të garantojë sigurinë, dënohet nga drejtësia për përdorim të armës dhe mjetit të rrezikshëm
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka dal me një reagim në lidhje me vendimin e Gjykatës Themelore që e ka shpallur fajtor Ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend në vitin 2018. Rama në postimin e tij tha se ky është standardi i pushtetit aktual, transmeton lajmi.net. “A…
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka dal me një reagim në lidhje me vendimin e Gjykatës Themelore që e ka shpallur fajtor Ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend në vitin 2018.
Rama në postimin e tij tha se ky është standardi i pushtetit aktual, transmeton lajmi.net.
“A po e kuptoni në çfarë absurdi shtetëror na ka sjellë Albin Kurti? Ministri që duhet të garantojë sigurinë, dënohet nga drejtësia për përdorim të armës dhe mjetit të rrezikshëm. Ky është standardi i pushtetit që sot na flet për ligj, rend dhe shtet.”, tha ai ndër të tjera.
Postimi i plotë:
MINISTRI I BRENDSHËM I KOSOVËS QË DUHET TA GARANTOJË RENDIN, ËSHTË SHPALLUR FAJTOR PËR SHKELJEN E TIJ.
A po e kuptoni në çfarë absurdi shtetëror na ka sjellë Albin Kurti?
Ministri që duhet të garantojë sigurinë, dënohet nga drejtësia për përdorim të armës dhe mjetit të rrezikshëm.
Ky është standardi i pushtetit që sot na flet për ligj, rend dhe shtet.
Absurde. E turpshme./lajmi.net/