Rama për shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës: Gati të luftojnë me Serbinë në stadium, por ndotin pikat turistike
Kryeministri Edi Rama tha se janë shqiptarët ndotësit më të mëdhenj të parqeve dhe pikave turistike në vend, jo turistët e huaj. Në fjalën e mbajtur në një aktivitet për sezonin turistik veror, Rama tha se në pikat më të bukura turistike janë edhe grumbujt më të mëdhenj të plehrave.
“Turistë jo anglisht, spanjisht, frëngjisht, italisht folës por shqip folës, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut. Shqipe që mblidhen për të shijuar bukuritë dhe për të shijuar pushimet që ndalojnë dhe në pikat turistike panoramike, bëjnë dhe selfie “oh sa e mirë je ti moj Shqipëria ime” dhe në të njëjtën kohë shkarkojnë plehrat nga veturat e tyre”, tha Rama, raporton A2 CNN.
“Dhe po të shikosh pikat panoramike, po të shikosh pikat ku është e mundur të ndalohet janë dhe pikat ku ka grumbullimet më të mëdha të plehrave të përdorimit personal që hidhen dhe jam i bindur që ndotësit më të mëdhenj janë ulëritësit më të mëdhenj të stadiumit kombëtar, jam i bindur që ndotësit më të mëdhenj janë ta që thyejnë karriget në stadium dhe që synojnë t’i kthejnë në luftëra ndeshjet kur ato qëllon që të jenë me Serbinë apo me ndonjë tjetër që këta janë gati ta luftojnë në stadium. Ndërkohë këta janë ndotës të Shqipërisë kur vjen puna tek qëndrimi në plazh”.