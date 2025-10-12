Rama i pari, Çeku i dyti – Rezultati për Prishtinën sipas Exit Pollit të UBO Consulting
Sot, në të gjitha Komunat e Kosovës, nga ora 07:00 në mëngjes e deri në 19:00 janë mbajtur zgjedhjet lokale.
Gjatë këtyre 12 orëve, qytetarët e të gjitha komunave të Kosovës kanë dal që të zgjedhin kryetarin e tyre për katër vite.
Bazuar në EXIT Pollin e realizuar nga Ubo Consulting që është transmetuar në RTV Dukagjini, Prishtina shkon në balotazh.
Në Prishtinë, në balotazh shkojnë Përparim Rama dhe Hajrulla Çeku.
Rezultatet:
Përparim Rama – LDK: 34.3%
Hajrulla Çeku – VV: 32.1%
Uran Ismaili – PDK: 28.9%
Bekë Berisha- AAK: 2.8%
Besa Shahini – PSD: 1.7%