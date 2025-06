Rafuna paralajmëron protestë të bizneseve bashkë me punëtorët të mërkurën Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna pas takimit që kishin me bizneset tha se nëse Qeveria nuk reflekton lidhur me vendimin për daljen në treg të lirë të energjisë, do të protestojnë bizneset bashkë me punëtorët të mërkurën. “Takimin që e kishim me bizneset të cilat janë të prekur nga dalja në treg…