Rabiot do të largohet nga Juventusi Mesfushorit francez, Adrien Rabiot pritet të largohet nga Juventusi. Rabiot nuk duket i lumtur në ‘Allianz Stadium’, andaj pritet të largohet, përcjell lajmi.net. Gjatë merkatos së verës u përhapën zëra se ai nuk do jetë më pjesë e Juventusit, por një largim i tij nuk ndodhi. Por, sipas ‘Tuttomercatoweb’, francezi do ta lërë ‘Zonjën e…