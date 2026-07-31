Qytetari akuzon ARBK-në për ekspozim të të dhënave personale: Janë publikuar nënshkrime dhe dokument identifikimi
Një qytetar ka ngritur shqetësime publike lidhur me mënyrën se si Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës ka trajtuar të dhënat personale të qytetarëve, duke pretenduar se në dokumentet e publikuara kanë qenë të ekspozuara informacione të ndjeshme. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka thënë se, ndonëse ARBK ka deklaruar publikisht se…
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Një qytetar ka ngritur shqetësime publike lidhur me mënyrën se si Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës ka trajtuar të dhënat personale të qytetarëve, duke pretenduar se në dokumentet e publikuara kanë qenë të ekspozuara informacione të ndjeshme.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka thënë se, ndonëse ARBK ka deklaruar publikisht se ka publikuar vetëm të dhënat e lejuara me ligj dhe ka mohuar ekspozimin e informacioneve që nuk duhej të bëheshin publike, më pas ka bllokuar mundësinë e shkarkimit të dokumenteve, raporton lajmi.net
Sipas tij, në një dokument kanë qenë të dukshme nënshkrimet e themeluesve, si dhe të dhënat e plota të letërnjoftimit të një përfaqësuesi ligjor, përfshirë numrin e dokumentit, datën e lëshimit dhe adresën.
Qytetari pretendon se publikimi i këtyre të dhënave mund të krijojë rrezik për vjedhje ose imitimin e identitetit, mashtrime financiare, falsifikim dokumentesh dhe forma të tjera të mashtrimeve online.
Ai ka shtuar se pasojat e mundshme të ekspozimit të këtyre të dhënave mund të bëhen të dukshme vetëm me kalimin e kohës, duke e cilësuar rastin si një çështje serioze./Lajmi.net/