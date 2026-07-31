Qytetari akuzon ARBK-në për ekspozim të të dhënave personale: Janë publikuar nënshkrime dhe dokument identifikimi

Një qytetar ka ngritur shqetësime publike lidhur me mënyrën se si Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës ka trajtuar të dhënat personale të qytetarëve, duke pretenduar se në dokumentet e publikuara kanë qenë të ekspozuara informacione të ndjeshme. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka thënë se, ndonëse ARBK ka deklaruar publikisht se…

Lajme

31/07/2026 20:34

Një qytetar ka ngritur shqetësime publike lidhur me mënyrën se si Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës ka trajtuar të dhënat personale të qytetarëve, duke pretenduar se në dokumentet e publikuara kanë qenë të ekspozuara informacione të ndjeshme.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka thënë se, ndonëse ARBK ka deklaruar publikisht se ka publikuar vetëm të dhënat e lejuara me ligj dhe ka mohuar ekspozimin e informacioneve që nuk duhej të bëheshin publike, më pas ka bllokuar mundësinë e shkarkimit të dokumenteve, raporton lajmi.net

Sipas tij, në një dokument kanë qenë të dukshme nënshkrimet e themeluesve, si dhe të dhënat e plota të letërnjoftimit të një përfaqësuesi ligjor, përfshirë numrin e dokumentit, datën e lëshimit dhe adresën.

Qytetari pretendon se publikimi i këtyre të dhënave mund të krijojë rrezik për vjedhje ose imitimin e identitetit, mashtrime financiare, falsifikim dokumentesh dhe forma të tjera të mashtrimeve online.

Ai ka shtuar se pasojat e mundshme të ekspozimit të këtyre të dhënave mund të bëhen të dukshme vetëm me kalimin e kohës, duke e cilësuar rastin si një çështje serioze./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

July 31, 2026

Intervenimi i shpejtë i mjekëve – shpëtohet një fëmijë në Mitrovicë...

July 31, 2026

Bastiset shtëpia e të dyshuarit për krime lufte në Zubin Potok,...

July 31, 2026

Bahtiri i përgjigjet Çitakut: PDK synon zgjedhje të reja, jo konstituimin...

July 31, 2026

Qeveria ndan 1.4 milionë euro për pakon e ringjalljes ekonomike

July 31, 2026

Donald Trump jep lajmin e madh: Arrihet marrëveshja me Hamasin për...

July 30, 2026

SHBA-ja nis sulme të njëpasnjëshme ndaj Iranit

Lajme të fundit

Intervenimi i shpejtë i mjekëve – shpëtohet një...

Rikthimi i shumëpritur i “Piratit”, sulmuesi kosovar...

Bastiset shtëpia e të dyshuarit për krime lufte...

Bahtiri i përgjigjet Çitakut: PDK synon zgjedhje të...