Qytetarëve u bëhet thirrje që nesër të shmangin pikëkalimin në Jarinjë

13/03/2026 15:51

Qytetarëve të Kosovës u është bërë thirrje që të shtunën ta shmangin pikëkalimin kufitar në Jarinjë.

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka lëshuar këtë thirrje për qytetarët për shkak të një proteste në Serbi dhe bllokimit të rrugës për dy orë.

“Ju njoftojmë, se nesër, më datë, 14.03.2026, është paralajmëruar mbajtja e një proteste në territorin e Serbisë dhe bllokimi i rrugës për dy orë, duke filluar nga ora 16:00 deri 18:00. Ju inkurajojmë që nesër të shmangni qarkullimin në PKK Jarinjë dhe të zgjedhni PKK tjera për qarkullim”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

March 13, 2026

BE mund të zgjerohet në 30 shtete deri në vitin 2028,...

March 13, 2026

Behrami: Për t’i ikur dialogut në Uashington, për të cilin ai...

March 13, 2026

Gjykata në Ferizaj dënon një kompani dhe një person, për mashtrim...

March 13, 2026

Edhe Hamza i përgjigjet ftesës së Kurtit: Nuk kemi se si...

March 13, 2026

Tërmet i fuqishëm në Turqi

March 12, 2026

Presidenti i Iranit paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

