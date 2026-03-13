Qytetarëve u bëhet thirrje që nesër të shmangin pikëkalimin në Jarinjë
Qytetarëve të Kosovës u është bërë thirrje që të shtunën ta shmangin pikëkalimin kufitar në Jarinjë. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka lëshuar këtë thirrje për qytetarët për shkak të një proteste në Serbi dhe bllokimit të rrugës për dy orë. “Ju njoftojmë, se nesër, më datë, 14.03.2026, është paralajmëruar mbajtja e një proteste në…
Qytetarëve të Kosovës u është bërë thirrje që të shtunën ta shmangin pikëkalimin kufitar në Jarinjë.
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka lëshuar këtë thirrje për qytetarët për shkak të një proteste në Serbi dhe bllokimit të rrugës për dy orë.
“Ju njoftojmë, se nesër, më datë, 14.03.2026, është paralajmëruar mbajtja e një proteste në territorin e Serbisë dhe bllokimi i rrugës për dy orë, duke filluar nga ora 16:00 deri 18:00. Ju inkurajojmë që nesër të shmangni qarkullimin në PKK Jarinjë dhe të zgjedhni PKK tjera për qarkullim”, thuhet në njoftim.