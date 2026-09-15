Qytetarë të shumtë mblidhen në sheshin Skenderbeu në kryeqytet në pritje të verdiktit të Hagës, disa prej tyre sjellin ushqime – Fotografi
Shumë qytetarë janë mbledhur dhe kanë ndezur një zjarr në sheshin Skenderbeu në kryeqytet. Ata janë në pritje të verdiktit historik që do të jepet nesër nga Gjykata Speciale në Hagë në lidhje me ish-krerët e UÇK-së që po akuzohen për krime lufte. Pritja e dyre do të zgjat deri nesër në ora 10:00 kur…
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Shumë qytetarë janë mbledhur dhe kanë ndezur një zjarr në sheshin Skenderbeu në kryeqytet.
Ata janë në pritje të verdiktit historik që do të jepet nesër nga Gjykata Speciale në Hagë në lidhje me ish-krerët e UÇK-së që po akuzohen për krime lufte.
Pritja e dyre do të zgjat deri nesër në ora 10:00 kur edhe pritet të filloj seanca.
Disa nga qytetarët kanë sjell edhe ushqim për ata që do ta kalojnë sot natën në shesh.
Lajmi.net sjell fotografi nga vendngjarja: