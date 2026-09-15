Fotografi të fundit nga Haga – Qindra shqiptarë me flamuj e simbole të UÇK në pritje të verdiktit për krerët e UÇK

Qytetarë të shumtë janë mbledhur në hapësirat pranë gjykatës, duke pritur vendimin e Dhomave të Specializuara lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Në mesin e të pranishmëve janë parë flamuj të Kosovës, Shqipërisë dhe simbole të UÇK-së. Verdikti pritet të shpallet në Hagë, nesër, 16 shtator, duke filluar nga ora 10:00. Foto:

Lajme

15/09/2026 20:51

Qytetarë të shumtë janë mbledhur në hapësirat pranë gjykatës, duke pritur vendimin e Dhomave të Specializuara lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Në mesin e të pranishmëve janë parë flamuj të Kosovës, Shqipërisë dhe simbole të UÇK-së.

Verdikti pritet të shpallet në Hagë, nesër, 16 shtator, duke filluar nga ora 10:00.

Foto:

Artikuj të ngjashëm

September 15, 2026

Ky do të jetë moti nesër

September 15, 2026

Pak orë deri te verdikti i Speciales, në shesh shfaqen video...

September 15, 2026

Deliu: UÇK-ja nuk luftoi në Beograd, por mbrojti vendin e vet

September 15, 2026

Aktgjykimi për ish-krerët e UÇK-së pritet të zgjasë dy orë –...

September 15, 2026

Avionët e NATO-s rrëzojnë një dron që hyri në hapësirën ajrore...

September 14, 2026

SHBA heq kufizimet për emetimet nga termocentralet me qymyr dhe gaz

Lajme të fundit

Ky do të jetë moti nesër

Pak orë deri te verdikti i Speciales, në...

Deliu: UÇK-ja nuk luftoi në Beograd, por mbrojti vendin e vet

Aktgjykimi për ish-krerët e UÇK-së pritet të zgjasë...