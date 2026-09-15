Fotografi të fundit nga Haga – Qindra shqiptarë me flamuj e simbole të UÇK në pritje të verdiktit për krerët e UÇK
Qytetarë të shumtë janë mbledhur në hapësirat pranë gjykatës, duke pritur vendimin e Dhomave të Specializuara lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Në mesin e të pranishmëve janë parë flamuj të Kosovës, Shqipërisë dhe simbole të UÇK-së. Verdikti pritet të shpallet në Hagë, nesër, 16 shtator, duke filluar nga ora 10:00. Foto:
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Qytetarë të shumtë janë mbledhur në hapësirat pranë gjykatës, duke pritur vendimin e Dhomave të Specializuara lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në mesin e të pranishmëve janë parë flamuj të Kosovës, Shqipërisë dhe simbole të UÇK-së.
Verdikti pritet të shpallet në Hagë, nesër, 16 shtator, duke filluar nga ora 10:00.
Foto: