Qindra myslimanë bëjnë iftar dhe falin teravitë në zemër të New Yorkut
Qindra myslimanë u mblodhën në Times Square të New Yorkut për të bërë iftar dhe për të falur teravitë në zemër të vendit.
Ngjarja vjetore, e organizuar nga Wayoflifesq, pa shpërndarjen e rreth 1,500 vakteve dhe 1,200 Kuraneve në gjuhë të ndryshme.
Tubimi tërhoqi vëmendjen e turistëve dhe vendasve njësoj, me shumë që ndaluan për të parë dhe regjistruar momentin në telefonat e tyre.
I organizuar për herë të pestë këtë vit nga një llogari në rrjetet sociale e quajtur “Wayoflifesq”, programi mblodhi së bashku qindra burra dhe gra.
Myslimanët u mblodhën në cep të Broadway dhe 7th Street, zonën më të ngarkuar të Times Square.
“SQ”, pronari i llogarisë “Wayoflifesq”, tha se Islami portretizohet negativisht nga mediat perëndimore, duke shtuar: “Qëllimi ynë këtu është t’u shpjegojmë Kuranin njerëzve, t’i edukojmë ata dhe të informojmë botën rreth Islamit”.
“Ne duam që ju të lidheni me ne dhe të kuptoni se kultura jonë është kultura juaj. Ejani, uluni me ne. Ejani, hani me ne. Ejani, prishni agjërimin me ne dhe shijoni këtë muaj të bukur të Ramazanit me ne”, shtoi ai.
Harman, i cili ishte pjesë e ekipit organizues, tha: “Ky është New Yorku, gjithmonë ndodh diçka këtu. Njerëzit gjithmonë habiten nga ajo që po ndodh ndërsa kalojnë pranë. Sot shpërndamë 1200 kopje të Kuranit. Njerëzit po i marrin ato, qoftë në anglisht, spanjisht, gjermanisht apo në ndonjë gjuhë tjetër”.
Pasi bënë iftar, grupi fali namazin e akshamit dhe të teravitë nën dritat e Times Square, pavarësisht motit me shi dhe të ftohtë.
Ndërsa policia e New Yorkut mori masa të gjera sigurie në zonë, dy persona u konvertuan në Islam duke recituar Shehadetin në Times Square.