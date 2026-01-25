Qindra mijëra njerëz pa energji elektrike, stuhia dimërore godet SHBA-në
Qindra mijëra familje në SHBA nuk kanë energji elektrike ndërsa një stuhi e madhe përshkon vendin, e cila po çon gjithashtu në anulime fluturimesh dhe mbyllje rrugësh, ka raportuar BBC. Bora, akulli dhe shiu i ngrirë po krijojnë kushte “kërcënuese për jetën” që shtrihen nga Teksasi në Anglinë e Re, të cilat mund të zgjasin…
Bota
Qindra mijëra familje në SHBA nuk kanë energji elektrike ndërsa një stuhi e madhe përshkon vendin, e cila po çon gjithashtu në anulime fluturimesh dhe mbyllje rrugësh, ka raportuar BBC.
Bora, akulli dhe shiu i ngrirë po krijojnë kushte “kërcënuese për jetën” që shtrihen nga Teksasi në Anglinë e Re, të cilat mund të zgjasin për disa ditë, sipas Shërbimit Kombëtar të Motit (NWS).
Të paktën dy persona vdiqën nga hipotermia në Luiziana, me zyrtarët shtetërorë të shëndetësisë që lidhin vdekjet e tyre me stuhinë, dhe një tjetër vdekje u raportua në Teksas.
Deri të dielën pasdite, në shumë se 1 milion familje kishin mbetur pa energji elektrike, sipas poweroutage.us. Ndërkohë, më shumë se 10,000 fluturime u anuluan, raportoi FlightAware.