Qeverisë i rekomandohet të merren masa shtesë për prodhuesit vendor

Kryeministri Kurti ka thënë se pajtohet se në të ardhmen duhet të jetë në prioritet.

Kryetari i Bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK), Skënder Krasniqi ka kërkuar nga qeveria që të merret parasysh projekti i kësaj ode për “Arkën patriot”, që ka për qëllim për nxitjen e konsumit të prodhimeve vendore.

Poashtu Krasniqi ngriti edhe çështjen krizës së shkaktuar nga inflacioni i lartë dhe krizës së paralajmëruar energjetike.

Kryeministri Kurti tha se si qeveri janë të përqendruar tek prodhimtaria vendore për ngritjen e kapaciteteve prodhuese.

Derisa, ministri i Financave, Punës dhe Tranfereve, Hekuran Murati tha se të gjitha këto kërkesa nga OAK dhe komuniteti i biznesit do të merren parasysh.

Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane(OEAK) tha se qëllimi i kësaj ode fuqizimi ose krijimi i marrëdhënieve ekonomike me ShBA-të, derisa përmendi se aktiviteti ekonomike me ShBA, në aspektin e raportit tregtar me këtë shtet janë në rritje.

Edhe Zeka përshëndeti ndërmarrjen e masave nga ana e Qeverisë për bizneset.