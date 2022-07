Qeveria ndan 1.7 milionë euro si mbështetje për bizneset

Qeveria e ka miratuar vendimin për ndarjen e 1.7 milion eurove si mbështetje për skemën e grandeve për zanatet.

Ai në mbledhjen e sotme të qeverisë ka theksuar se kjo shumë është në kuadër të Zbatimit të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.

“Me qëllim të adresimit të shkallës së lartë të papunësisë në vend si dhe aftësimit profesional në zanate, do të mbështesim me grante për vetëpunësim të gjithë ata që janë të gatshëm të mësojnë aftësi të reja, për të cilat do të certifikohen. Vlera e këtyre granteve arrin shumën deri në 3,000 euro, ku granti do të mbulojë blerjen e pajisjeve dhe themelimin e biznesit, pas përfundimit të trajnimit me sukses dhe certifikimit”, thuhet ndër tjerash në masën 1.7 të PRE”.

Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka thënë se këto të holla do t’i transferohen Ministrisë së Zhvillimit Rajonal.

Ndryshe në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës u morën edhe disa vendime,në mesin e tyre edhe vazhdimi i mbështetjes për stafin shëndetësorë me 10% nga paga shtesë në kuadër të pagës bazë./Lajmi.net/