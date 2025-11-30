PZAP rrëzon vendimin e KQZ-së për votimin jashtë përfaqësive diplomatike në restorante
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka rrëzuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që të enjtën e kaluar kishte miratuar propozimin e Ministrisë së Jashtme që krahas votimit në përfaqësitë diplomatike, votimi të mundësohet edhe në 10 qendra tjera votimi. Periskopi ka mësuar se vendimi është marrë të dielën pasdite. Sipas ligjit për zgjedhjet e…
Lajme
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka rrëzuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që të enjtën e kaluar kishte miratuar propozimin e Ministrisë së Jashtme që krahas votimit në përfaqësitë diplomatike, votimi të mundësohet edhe në 10 qendra tjera votimi.
Periskopi ka mësuar se vendimi është marrë të dielën pasdite.
Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, votimi jashtë Kosovës duhet të organizohet në përfaqësi të Republikës së Kosovës.
Këto qendra votimi pritej të merreshin me qera nga Ministria e Jashtme e Kosovës, duke shënuar një moment të paprecedentë në organizimin e votimit jashtë Kosovës. Shumica prej tyre janë restorante.
Sipas vendimit të KQZ-së, Qendra të Votimit do të hapen edhe në hapësira shtesë, jashtë përfaqësive diplomatike, sipas propozimit nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Lokacionet shtesë përfshijnë 10 Qendra të Votimit (Gjermani 5; Zvicër 3, Mbretëri e Bashkuar 1 dhe ShBA 1) me gjithsej 43 vendvotime dhe me numër maksimal të votuesve që mund të regjistrohen për të votuar 40,850 votues.