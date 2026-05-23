“Punime të domosdoshme” sipas KEDS-it, këto janë vendet që mbesin pa rrymë sot
KEDS ka njoftuar zonat se ku do të ketë sot punime e që për rrjedhojë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. 23.05.2026
KEDS ka njoftuar zonat se ku do të ketë sot punime e që për rrjedhojë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.
23.05.2026
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Prishtinë
1.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J23 Veterniku 1 (kodi: 19000094) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: rr. Ali Vitia, Rr. Rexhep Krasniqi te TMK, Lagjja e Spitalit te BMW, 351. Holger Petersen, Rr. Shkupi Lokal-3, Rr. Behar Begolli Hyr/G, Hill Rejs obj 6, Puhiza II, Al Trade, Hyrja I, Objekti I, Hyr/G, Richard Hollbruk B02
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
2.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J24 Dalja nr. 2 PR7 (kodi: 19000073) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Holger Petersen, rr. Mehmet Gradica, 1 Tetori, rr. Hajrulla Abdullahu, rr. Abdyl Frashëri 39, Muharrem Fejza, K. e Diellit Zona Qendër, rr. Hyzri Talla, rr. Enver Maloku
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
3.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J25 Hajvalia 1 (kodi: 19000098) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Hajvali Shkolla, Hajvali Policia, Hajvali Ulzat 1, Hajvali Ulzat 2, Mili Hajvali
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
4.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J26 Dalja nr. 4 PR7 (kodi: 19000075) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Muharrem Fejza, Rr. Jakov Xoxa Lirimi H-D/lok-1, rr. Ahmet Gashi obj A C-BLL-A-VIII-36, rr. Prekazi Cima Ll-F/1, Muharrem Fejza IN TIME Obj. III/1, Lagjja e Spitalit, Kerem Lewton L-A, Muharrem Çami Hyr. I Kati-1/24, Mati I Prekaz, Malush Kosova, Ndue Përlleshi Blini III-1 K-1 L2B, Muharrem Fejza 10 K-1-LL-B
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
5
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J27 Hajvali-Irfani (kodi: 19000099) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Zllatar te Liqeni i Badovcit, Zllatar Bejtush Gërbeshi
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
6.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J28 Dalja nr. 6 (kodi: 19000077) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: rr. Muharrem Fejza, L. e Spitalit, Rr. Rifat Berisha Pozhegu B.-B15/4, Muharrem Fejza Relax-4-Hyr. I, B-C VIII/3, KI-A1, Bl/urban C10/1, Premtimi-I, 410. Hasan Jashari, rr. Astrit Rrushi, Ukshin Kovaçica, A1-K-1 Ll-C
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
7.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J29 M. Admin. Publike (kodi: 19000092) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: M. Admin. Publike
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
8.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J30 PR 7 – Dalja nr. 8 (kodi: 19000079) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Zllatar Rojal-17, Rr. Isa Kastrati, Muharrem Fejza, Lugarë, 71 Matiqan, 24. Rr. Rrustem Statovci, 120. Lagjja e Spitalit, Rr. Sokol Sopi 1-K-1-Obj-1
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
9.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J31 Ulzat (kodi: 19000097) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Hajvali periferi, Fsh. Ajvali Nr. 370, 293. Esat Mekuli, rr. Abdylhamit Adili 21
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
10.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J34 Llapnasella (kodi: 19000086) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Llapnasellë, Qagllavicë
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
11.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J35 Prishtina e Re (kodi: 19000081) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: 87. Veternik 7, 340. Muharrem Fejza A-1 K-1 obj-Relax 6
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
12.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J36 Rezonanca Spar (kodi: 19000071) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: 340. Muharrem Fejza Lagjja Qëndresa-76, Laxhaj Qëndresa Nr. 103, rr. Anton Santori, rr. Ahmet Selaci, rr. Arben Isufi, Lagjja Qëndresa, Qagllavic-New Prishtina Residence A1
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
13.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J37 Fshati Ndërkombëtar (kodi: 19000082) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Fshati Ndërkombëtar
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
14.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J38 MAP-Q. e Paraburgimit (kodi: 19000083) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: MAP-Q. e Paraburgimit
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
15.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J39 Marigona Hill Sh.P.K (kodi: 19000084) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: lagj. Marigona Hill
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
16.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J40 Kodrina (kodi: 19000088) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Kodrina BL R9, BL R7, Tregëtia
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
17.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J41 Albi Mall (kodi: 19000090) prej orës 11:00 deri në ora 17:00
Vendet: Albi Mall
Arsyeja: Mirëmbajtje e Nënstacionit
Gjilan
1
Nga TS 110/35/10 kV Gjilani 1 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Velekinca (kodi: 60062006) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Vendet: Gjilan (Zabeli i S. Agës, Mulliri i Arapit, Qenar Qeshme, Q. Qeshme – te farmat), Velekincë
Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie, ndërrimi i shtyllës së TM, sipas projektit N.25.06.10 Velekincë te Shkolla
Ferizaj
1.
Nga TS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Banulla (kodi: 41000012) prej orës 10:00 deri në ora 15:30
Vendet: Banulla, Gllogovci, Gomnasella, Llugagjija dhe Pojata.
Arsyeja: Punime sipas projektit, ngritja e 1 shtylle betoni 12/1000 dhe 6 shtyllave betoni 12/315
Punime në projekte investive
Prishtinë
1.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J29 Iliria – Hotel Diamond (kodi: 11000012) prej orës 09:00 deri 18:00.
Vendet: Diamond Hotel, 16. Bulevardi Nëna Terezë, 17. Rr. Agim Ramadani, Zeki Shulemaja
Arsyeja: Projekte investive. Energjizimi i kabllove të reja dhe riorganizimi i renditjes së transformatorëve sipas projektit P2–P3, Feeder 3
2.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J24 Diletacioni (kodi: 11000007) prej orës 09:00 deri 18:00.
Vendet: Diletacioni, Rr. Sylejman Vokshi, 4 Llullat
Arsyeja: Projekte investive. Energjizimi i kabllove të reja dhe riorganizimi i renditjes së transformatorëve sipas projektit P2–P3, Feeder 3
3.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J22 Shaip Kamberi (kodi: 11000005) prej orës 09:00 deri 18:00.
Vendet: Dodona, Parku, Banesat Latif Kryeziu, rr. Bajram Curri, rr. 1 Tetori, rr. Shaip Kamberi, rr. Robert Gajdiku
Arsyeja: Projekte investive. Energjizimi i kabllove të reja dhe riorganizimi i renditjes së transformatorëve sipas projektit P2–P3, Feeder 3
4.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Ibrahim Banushi (kodi: 11000001) prej orës 09:00 deri 18:00.
Vendet: Rr. Ibrahim Banushi, Rr. Elena Gjika, Shtëpia e Pleqve
Arsyeja: Projekte investive. Energjizimi i kabllove të reja dhe riorganizimi i renditjes së transformatorëve sipas projektit P2–P3, Feeder 3
5
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J11 Qendra Sportive (kodi: 12000026) prej orës 09:00 deri 18:00.
Vendet: Pallati i Rinisë
Arsyeja: Projekte investive. Energjizimi i kabllove të reja dhe riorganizimi i renditjes së transformatorëve sipas projektit P2–P3, Feeder 3
6.
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J14 Tirana (kodi: 12000021) prej orës 09:00 deri 18:00.
Vendet: Sh. Shëndetit, Ministria e Shërbimeve Publike, Qendra, Bankosi, Kuvendi
Arsyeja: Projekte investive. Energjizimi i kabllove të reja dhe riorganizimi i renditjes së transformatorëve sipas projektit P2–P3, Feeder 3
7
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Lulishtja (kodi: 12000010) prej orës 09:00 deri 18:00.
Vendet: Sh. Shëndetit, Ministria e Shërbimeve Publike, Qendra, Bankosi, Kuvendi
Arsyeja: Projekte investive. Energjizimi i kabllove të reja dhe riorganizimi i renditjes së transformatorëve sipas projektit P2–P3, Feeder 3
Punime nga pala e tretë
Prishtinë
1.
Në TS 110/20 kV Prishtina 7
Nga dalja 10 kV Rrethi i Qagllavicës do të ndërprehen TS-të:
TS 10/04 kV Gani Aliu (kodi: 19000085161) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.
TS 10/04 kV Faton Nishevci “F-SHEPED” SH.P.K (kodi: 19000085163) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
TS 10/04 kV Grupi i bizneseve Delux (kodi: 19000085247) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
TS 10/04 kV Hysen Shabani NPT “GAMMA” (kodi: 19000085249) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
TS 10/04 kV Burim Karaçica “Top Soft Papers” (kodi: 19000085302) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Vendet: Llapna Sellë
Arsyeja: Kompletimi i shtyllës 12/1600 nën tension me të gjitha pajisjet përcjellëse sipas PEE
2.
Nga TS 110/10(20) kV Prishtina 2 do të ndërprehet:
Dalja 10 kV J05 PR2 – Dalja nr. 3 (kodi: 11000074) prej orës 10:00-10:15 dhe nga ora 15:45-16:00.
Vendet: rr. Afrim Zhitia, rr. Enver Maloku, rr. Halim Orana, rr. Sali Nivica, rr. Rrahim Beqiri H.3-K.3 Nr.12, rr. Norbert Jokel Nr. 31, rr. Gazmend Zajmi Nr. 23/A, rr. Ferat Draga, rr. Hilmi Rakovica, Bedri Berisha 36-K-6-LL-2, rr. Gazmend Zajmi 1-K-10-LLAM-B
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarës TM
3.
Nga TS 110/20 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
Dalja 10 kV J25 PR7 – Dalja nr. 3 (kodi: 19000074) prej orës 10:00-10:15 dhe nga ora 15:45-16:00.
Vendet: rr. Afrim Zhitia, rr. Enver Maloku, rr. Halim Orana, rr. Sali Nivica, rr. Rrahim Beqiri H.3-K.3 Nr.12, rr. Norbert Jokel Nr. 31, rr. Gazmend Zajmi Nr. 23/A, rr. Ferat Draga, rr. Hilmi Rakovica, Bedri Berisha 36-K-6-LL-2, rr. Gazmend Zajmi 1-K-10-LLAM-B
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarës TM
4.
Në TS 110/20 kV Prishtina 7
Nga dalja 10 kV Rrethi i Qagllavicës do të ndërprehen TS-të:
TS 10/04 kV Muhamet Rasim Maloku – Malësia Invest (kodi: 19000074281) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.
TS 10/04 kV Granit Gjemajli Flux SH.P.K (kodi: 19000074329) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
TS 10/04 kV Bekim Thaqi Condor SH.P.K (kodi: 19000074334) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Vendet: 351 Holger Petersen Hyrja -2 dhe Hyrja 1/1, 110 Rr. Enver Maloku Obj. 1-Lok-4
Arsyeja: Punimet duhet të kryhen sipas PEE dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve