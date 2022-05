Pukki i Norwichit u jep shpresa tifozëve të Arsenalit: Do ta fitojmë ndeshjen ndaj Tottenham

Ndonëse “kanarinat” tashmë edhe matematikisht kanë rënë nga elita e futbollit anglez, kjo nuk do të thotë asgjë për finlandezin që e dëshiron trepikëshin në ndeshjen mbyllëse të Premier League.

“Është qëllimi ynë të përfundojmë të 19 në tabelë. Ne do ta fitojmë ndeshjen kundër Tottenham sepse është ndeshja e fundit si vendas, do mundohemi ta bëjmë këtë për fansat tonë në stadium të dielën”, tha ai, transmeton lajmi.net.

E kjo deklaratë do t’u pëlqente tifozëve të Arsenalit nëse do të kthehej nga e thëna në të bërë.

Një fitore eventuale e Norwichit ndaj Spurs do t’i çonte “topçinjtë” në top 4 nëse triumfojnë ndaj Evertonit. /Lajmi.net/