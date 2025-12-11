Publikohet sot raporti ‘Kostoja e Politikës në Kosovë’

Democracy Plus (D+) dhe Westminster Foundation for Democracy (WFD) sot bëjnë publikimin e raportit “Kostoja e Politikës në Kosovë”, një studim që analizon shpenzimet e kandidatëve për deputetë gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2025 dhe ndikimin e tyre në konkurrencën politike, barazinë e mundësive dhe integritetin zgjedhor.

Prezantimi i raportit do të bëhet nga Albert Krasniqi, Drejtor i Programeve, Democracy Plus (D+). Ndërsa të ftuar për diskutim në panel janë: Graeme Ramshaw, Drejtor për Cilësinë dhe Inovacionin, WFD, Valdete Daka, Ish-kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Besnik Tahiri, Ish-deputet i Kuvendit të Kosovës.

