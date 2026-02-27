Publikohet agjenda për shënimin e Epopesë së UÇK-së, MB fton qytetarët që të marrin pjesë

27/02/2026 18:34

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës ka publikaur agjendën e aktiviteteve për shënimin e Epopesë së UÇK-së, që do të zhvillohen më 5, 6 dhe 7 mars në disa qytete të vendit.

Në njoftim, MB’ja ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në aktivitetet përkujtimore dhe festive sipas kësaj agjende.

5, 6 dhe 7 Mars – Epopeja e UÇK-së

Në nderim të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ministria e Mbrojtjes fton qytetarët që të marrin pjesë në aktivitetet përkujtimore dhe festive sipas agjendës zyrtare.

Le të bashkohemi për të nderuar sakrificën e dëshmorëve dhe për të festuar me dinjitet vlerat e lirisë.

