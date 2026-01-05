Publikohen pamjet nga përleshja dhe plagosja në Podujevë
Një plagosje ndodhi mbrëmë në Podujevë.
Deri tek të shtënat erdhi pas një rrahje mes dy grupeve.
Tashmë janë publikuar edhe pamjet nëpër disa media.
Policia ka njoftuar se pesë persona e kanë sulmuar një person.
Si pasojë e të shtënave me armë janë plagosur dy nga të dyshuarit dhe viktima.
Tre persona janë arrestuar, ndërsa dy kanë ikur nga vendi i ngjarjes.
“ARMËMBAJTJE PA LEJE&LËNDIM I RËNDË TRUPOR – Rr. Zahir Pajaziti, Podujevë 04.01.2026, 20:30. Është raportuar se pas një mosmarrëveshje janë përleshur në mes vete dy grupe rivale pesë të dyshuar meshkuj kosovarë dhe një viktimë mashkull kosovar. Gjatë përleshjes njëri nga të dyshuarit ka shtënë me armë zjarri në drejtim të tyre ku si pasojë ka plagosur dy nga të dyshuarit dhe viktimën. Dyshohet se në këtë rast kanë marr pjesë edhe tre persona të tjerë të cilët nuk janë identifikuar dhe gjenden në arrati. Tre nga të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa dy nga të dyshuarit tjerë kanë ikur nga vendi i ngjarjes.”