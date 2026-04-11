Publikohen pamje nga djegia e zhveshtoreve të stadiumit të Baselit
Sport
Një fatkeqësi ndodhi të premten në mbrëmje, ku një zjarr ka përfshirë zhveshtoren e FC Baselit, në stadiumin St. Jakob-Park.
Zjarri shkaktoi deme të mëdha materiale, por fatmirësisht nuk kishte persona të lënduar.
Gazeta zvicerane ”blick”, ka publikuar pamje nga zjarri në stadiumn St. Jakob-Park.
Baseli ka kërkuar që ndeshja kampionale me Thun, e paraparë për sonte të shtyhet, derisa Federata Zvicerane e ka miratuar kërkesën e FC Basel për shtyrjen e ndeshjes.