Publikohen pamje nga djegia e zhveshtoreve të stadiumit të Baselit

Sport

11/04/2026 13:55

Një fatkeqësi ndodhi të premten në mbrëmje, ku një zjarr ka përfshirë zhveshtoren e FC Baselit, në stadiumin St. Jakob-Park.

Zjarri shkaktoi deme të mëdha materiale, por fatmirësisht nuk kishte persona të lënduar.

Gazeta zvicerane ”blick”, ka publikuar pamje nga zjarri në stadiumn St. Jakob-Park.

Baseli ka kërkuar që ndeshja kampionale me Thun, e paraparë për sonte të shtyhet, derisa Federata Zvicerane e ka miratuar kërkesën e FC Basel për shtyrjen e ndeshjes.

