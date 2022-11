PSG të interesuar për Joao Felix, nisin negociatat me agjentin Jorgen Mendes Joao Felix mund të përfundojë te PSG. Ylli portugez i Atletico Madrid, Joao Felix lidhet me një largim të mundshëm nga kryeqyteti spanjoll. Me emrin e tij lidhen disa skuadra, përfshirë Man United e Barcelona, por së fundmi ka risi. Sipas Matteo Moretto, PSG janë skuadra e radhës që interesohen për Felix, përcjell lajmi.net. PSG…