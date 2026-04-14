Pse PDK s’e votoi Byronë për Konfiskim, Çitaku: Një ligj që e shkel Kushtetutën, s’guxon të jetë ligj i vendit

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku është pyetur se pse nuk e votuan Byronë për Konfiskimin e Pasurisë të Pajustifikueshme. Çitaku ka thënë se ligji nuk është ardhur me përfshirje të të gjitha vërejtjeve të Gjykatës Kushtetuese dhe Komisionit të Venecias.

14/04/2026 22:06

Çitaku ka thënë se ligji nuk është ardhur me përfshirje të të gjitha vërejtjeve të Gjykatës Kushtetuese dhe Komisionit të Venecias.

“Ligji që ka kaluar në Qeveri dhe është sjellë në Kuvend nuk i ka përfshirë të gjitha vërejtjet e Gjykatës Kushtetuese dhe Komisionit të Venecias. Njëra prej tyre është kompetenca për nxjerrjen e legjislacionit sekondar, sipas aktvendimit të Gjykatës Kushtetuese ligji duhet të specifikojë deri në detaje çdo çështje që ndërlidhet me konfisklimin e pasurisë të pajustifikueshme dhe nuk mund t’i lihet një drejtori të Byrosë që të shkruajë e të hartojë në mënyrë arbitrare aktet nënligjore”, ka thënë ajo në T7.

