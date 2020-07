Pse ndarja me një mik mund të jetë më e dhimbshme se sa me të dashurin

Studimi parashikoi gjithashtu se mund të kishim më shumë sëmundje kronike kur kemi probleme miqësie, sesa probleme të tjera në marrëdhënie, transmeton lajmi.net.

Kjo do të thotë që miqësitë luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë dhe mund të dëmtojnë më shumë për të humbur një mik, sesa një të dashur.

Është e kuptueshme nëse një miqësi mbaron për shkak të një tradhëtie, por zakonisht miqësitë mbarojnë pa një paralajmërim.

Ne rritemi ndaras dhe nuk dimë si të flasim për ndryshimet në miqësinë tonë. Ekziston një gjë e tillë si një ndarje zyrtare në marrëdhëniet romantike, por për ndonjë arsye, ne nuk kemi atë mbyllje të ngjashme në miqësi.

Në rastin më të keq, pasi nuk flasim për fundin e një miqësie, ndonjëherë është e vështirë të dimë nëse madje kemi humbur atë.

Kur kemi të bëjmë me çdo lloj dhimbje, veçanërisht dhimbje emocionale, është e natyrshme të dëshirojmë t’i drejtohemi dikujt që kemi besim dhe të cilit i jemi afër.

Zakonisht u drejtohemi miqve tanë kur kalojmë një ndarje romantike. Por nëse ata janë ata që ne po humbasim, është e vështirë të gjesh dikë tjetër që ta përqafojë.

Nëse një miqësi “duhet të jetë e përhershme”, por e jona nuk është, është e vështirë të mos fillojmë të mendojmë se kemi faj.

Të gjithë miqtë filluan si të huaj dhe është një rrugë e gjatë për të qenë miqtë më të mirë. Ne kemi ndarë kaq shumë kujtime me ta. Ka gjëra që vetëm ata mund t’i kuptojnë. Dhe tani, për disa arsye, gjithçka po prishet.

Humbja e miqve të mirë, me të cilët mund të jemi realë, mund të na bëjë të ndihemi të tmerrshëm. Vetë-vlerësimi ynë madje mund të marrë një goditje.

Miqtë janë njerëz që ne zakonisht i besojmë me sekretet tona, dhe ne nuk mendojmë se mund t’i humbim ato në të ardhmen. Por kur një miqësi mbaron, ne nuk mund të jemi të sigurt se sekretet tona do të jenë akoma të sigurta me ta.

Ne nuk mund të presim më që ata t’i mbrojnë këto, dhe nëse një miqësi mbaron keq, madje mund të kemi frikë se ata mund të hakmerren duke u thënë të tjerëve sekretet tona. /Lajmi.net/