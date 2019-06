Pse Joshua u demolua nga Ruiz? Duket se boksieri pësoi një ‘bllokadë mentale’ – Nuk dinte asgjë

Joshua preku katër herë tapetin e ringut duke mos qenë i aftë t’i përballojë goditjet e boksierit meksikan.

Fillimisht, meksikani arriti ta rrëzonte Joshuan dy herë në raundin e tretë, duke i dhënë një shkundje të rëndë e cila e përcolli përgjatë gjithë duelit.

Britaniku pësoi një tronditje pas së cilës duket se harronte kohë pas kohe se çfarë po ndodh, gjë që e bën shqetësuese gjendjen e tij.

Në përfundimin e raundit të gjashtë, Joshua dëgjohet teksa e pyet trajnerin e tij “Pse po ndihme kështu?”, transmeton lajmi.net.

Anthony Joshua to his trainer before the seventh round: "Why am I feeling like this?" 😕pic.twitter.com/oqxuLcxsXU

