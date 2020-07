Pse Beckham mbante fanellën me numrin 23?

Fanella e David Beckham me të cilën të gjithë e kujtojmë është ajo me numrin 23.

Beckham luante me numrin 7 te kombëtarja e Anglisë dhe Manchester United, por karriera e tij me skuadra si Real Madrid dhe LA Galaxy u zhvillua me numrin 23.

Por, pse Beckham e mbante këtë numër në fanellën e tij? Kush qëndronte pas kësaj?

Sipas Jorge Valdano, numri 4 dhe 23 ishin opsionet për Zidane, dhe gruaja e tij Victoria e bindi për 23.

“Ne biseduam me atë për numrin katër dhe 23. Ai kërkoi opinionin tim dhe unë ithash se preferoj numrat klasik nga 1 në 11”, ka thënë Valdano, transmeton lajmi.net.

Por, unë gjithashtu i thash që unë kuptoj gjërat dhe ato kishin ndryshuar asokohe, kështu që tifozët pranojnë secilin numër”, shtoi Valdano.

“Në fund, gruaja e tij tha”Numri 23 nuk e dëmtoi Jordanin”.

Kështu, në zgjedhjen e Beckham kishte rol edhe ikona e NBA, Michael Jordan. /Lajmi.net/