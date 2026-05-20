PSD sërish me aksion nesër, këtë herë para zyreve të VV-së
Partia Social Demokrate e Kosovës do të zhvillojë ditën e nesërme aksionin e radhës. Sipas njoftimit, ky aksion do të zhvillohet para zyreve të Lëvizjes Vetëvendosje. Në këtë aksion do të flasë edhe kreu i këtij subjekti politik, Dardan Molliqaj. Aksioni mbahet duke nisur nga ora 13:00.
