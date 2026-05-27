PSD hap sonte fushatën zgjedhore

Partia Socialdemokrate ka njoftuar se sonte nga ora 21:00, do të bëjë hapjen zyrtare të fushatës. Këtë, kjo parti tha se do ta bëjë përmes një aktiviteti simbolik në kryeqytet. Aktiviteti, sipas PSD-së, do të mbahet në sheshin “Adem Jashari”, prapa Kuvendit të Kosovës, ndërsa thanë se para mediave do të prononcohet kryetari i PSD-së,…

Lajme

27/05/2026 19:35

Partia Socialdemokrate ka njoftuar se sonte nga ora 21:00, do të bëjë hapjen zyrtare të fushatës.

Këtë, kjo parti tha se do ta bëjë përmes një aktiviteti simbolik në kryeqytet.

Aktiviteti, sipas PSD-së, do të mbahet në sheshin “Adem Jashari”, prapa Kuvendit të Kosovës, ndërsa thanë se para mediave do të prononcohet kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj.

Artikuj të ngjashëm

May 27, 2026

Vdes një person pas të shtënave me armë në Breg të Diellit

May 27, 2026

Të shtëna armësh në Bregun e Diellit, dyshohet për të plagosur

May 27, 2026

Trump zotohet të arrijë një marrëveshje që i jep fund luftës me Iranin

May 27, 2026

Vetura bie nga ura e Dollcit në Klinë, raportohet për 6 të lënduar

May 27, 2026

Memorandumi i mirëkuptimit i publikuar nga Irani, Shtëpia e Bardhë: Trillim...

May 27, 2026

Zelensky i dërgon letër urgjente Trumpit

Lajme të fundit

“Me Adidas nis një kapitull i ri për...

Dellova mungon për ndeshjet miqësore, Zhegrova nuk i bashkohet grupit

Vdes një person pas të shtënave me armë në Breg të Diellit

Të shtëna armësh në Bregun e Diellit, dyshohet për të plagosur