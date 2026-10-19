Protestuesit në Tiranë ironizojnë deklaratën e Ramës, hedhin dollarë fals drejt policëve para Kryeministrisë

Protesta para Kryeministrisë është shoqëruar me një gjest simbolik, teksa protestuesit kanë hedhur kartëmonedha false dollarësh në drejtim të efektivëve të policisë të vendosur përballë tyre. Veprimi është perceptuar si një mesazh simbolik kundër kryeministrit Edi Rama, në një moment kur vëmendja është përqendruar edhe te deklaratat e tij për shpërblimin e efektivëve që do…

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19/10/2026 17:14

Protesta para Kryeministrisë është shoqëruar me një gjest simbolik, teksa protestuesit kanë hedhur kartëmonedha false dollarësh në drejtim të efektivëve të policisë të vendosur përballë tyre.

Veprimi është perceptuar si një mesazh simbolik kundër kryeministrit Edi Rama, në një moment kur vëmendja është përqendruar edhe te deklaratat e tij për shpërblimin e efektivëve që do të jenë në vijën e parë gjatë protestës.

Hedhja e dollarëve falsë drejt policisë duket si një formë proteste përmes simbolikës, duke e lidhur qëndrimin e efektivëve në terren me premtimin për bonusin e paralajmëruar nga kryeministri./Topchannel

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