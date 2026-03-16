Proteston sindikata e punëtorëve të Prishtina Parking

16/03/2026 08:36

Sindikata e Punëtorëve të Prishtina Parking, ka njoftuar se sot do të mbaj protestë para hyrjes së ndërmarrjës, për plotësimin e kërkesave të tyre.

Sipas njoftimit protesta do të mbahte për shkak se nuk ka pasur asnjë thirrje për negociata nga menaxhmenti për rritje pagash dhe disa kërkesa të tjera.

Sindikata ka njoftuar se protesta do të mbahet në ora 13:30, të Objekti “Kompleksi Donika 2”, Lakrishte, mbrapa zyrave qendrore të Raiffeisen Bank.

Artikuj të ngjashëm

March 16, 2026

I riu që u gjet pa shenja jete dje në Pejë...

March 16, 2026

Pengoi policin në krerje të detyrës, arrestohet i dyshuari në Prishtinë

March 16, 2026

Identifikohet i dyshuari për vrasjen në Gjakovë, por ndodhet në arrati...

March 16, 2026

Droni shkakton zjarr në aeroportin e Dubait, ‘Emirates’: Ju lutemi mos...

March 16, 2026

​Trump paralajmëron NATO-n për pasoja nëse nuk sigurohet Ngushtica e Hormuzit...

March 15, 2026

Sekretari amerikan i energjisë: “Janë marrë shumë plane emergjence” për Ngushticën...

Lajme të fundit

I riu që u gjet pa shenja jete...

Pengoi policin në krerje të detyrës, arrestohet i dyshuari në Prishtinë

Identifikohet i dyshuari për vrasjen në Gjakovë, por...

Droni shkakton zjarr në aeroportin e Dubait, ‘Emirates’:...