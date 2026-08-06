Protestohet sot para Kuvendit, kërkohet shfuqizimi i Ligjit për Shtetësinë

Lëvizja Revolta ka njoftuar se sot nga ora 10:00, do të organizojë një protestë qytetare në sheshin “Ibrahim Rugova” në Prishtinë, para Kuvendit të Kosovës. Sipas njoftimit të lëvizjes, protesta organizohet “për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit shtetëror të Republikës së Kosovës”. Organizatorët kanë paraqitur tri kërkesa kryesore: publikimin e numrit të aplikimeve dhe shtetësive…

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06/08/2026 08:25

Lëvizja Revolta ka njoftuar se sot nga ora 10:00, do të organizojë një protestë qytetare në sheshin “Ibrahim Rugova” në Prishtinë, para Kuvendit të Kosovës.

Sipas njoftimit të lëvizjes, protesta organizohet “për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit shtetëror të Republikës së Kosovës”.

Organizatorët kanë paraqitur tri kërkesa kryesore: publikimin e numrit të aplikimeve dhe shtetësive të fituara nga shtetasit e Serbisë sipas ligjit për shtetësinë, shfuqizimin e Ligjit nr. 10/L-023 për Shtetësinë e Republikës së Kosovës dhe shfuqizimin e nenit 155 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

“Kjo nuk është çështje partiake. Është çështje e sovranitetit, shtetësisë dhe të ardhmes së Republikës së Kosovës. Bashkohu”, thuhet në thirrjen e kësaj lëvizje.

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